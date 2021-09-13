Ersan Kay'dan Cristiano Ronaldo için çok özel çalışma

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak olan Manchester United, İsviçre'de yoğun ilgiyle karşılandı. İlginin kaynağı ise eski takımına geri dönen Cristiano Ronaldo'yu yakından görmek isteyen Young Boys taraftarıydı. Rakip takım taraftarlarının karşılamada saatlerce beklediği 36 yaşındaki Portekizli, pandemi dolayısıyla taraftarla bir araya gelemedi.