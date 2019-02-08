Erşan'dan Organ Bağışı Çağrısı

Sinop Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısında artış yaşandığını ancak organ bağışında bulunan kişi sayısının yetersiz olduğunu söyledi.

Erşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl önceki yıllara göre organ bağışı sayısının arttığını dile getirdi.

Yaşanan artışa rağmen bu konuda henüz yeterli ilerleme sağlanamadığını anlatan Erşan, şöyle konuştu:

"2018 yılında 288 kişi organ bağışında bulundu. Sinop'un da içerisinde bulunduğu Samsun Koordinasyon Merkezi'ne kayıtlı 689 hasta organ nakli beklemektedir. Dolayısıyla günümüzde uyumlu bir organ bulunmasını bekleyen, umutları neredeyse son bulmuş pek çok hasta insan var. Hepimizin bir yakını, sevdiği, eşi, çocuğu, anne veya babası nakil bekleyen hasta konumunda olabilir. Bağışlanmış bir organ, başarılı bir nakilden sonra gerçek bir yaşam armağanıdır. Değer verdiğimiz ve sevdiğimiz birisini kaybettiğimizde onun organları ile hayat bulan başkalarının varlığı bize mutluluk verecektir."

Kaynak: AA