Ersan Adem Gülüm, Beşiktaş'a Dönüyor

Avustralya Liginde forma giyen Ersan Adem Gülüm, Twitter'da açıklama bölümünü "Beşiktaş kulübü futbolcusu" olarak değiştirdi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'den Beşiktaş'a dönen ama beklentileri karşılayamayan Ersan Gülüm, Beşiktaş'a dönüyor.

Beşiktaş'a bedelsiz dönmek için kulübündeki alacaklarına karşılık bonservisini aldığı iddia edilen Ersan'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE "BEŞİKTAŞ FUTBOLCUSU" YAZDI

Ersan Adem Gülüm, resmi Twitter hesabındaki açıklama bölümünü Beşiktaş futbolcusu olarak değiştirdi.

Bu gelişmenin ardından transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Kaynak: Skorer

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