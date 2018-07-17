Milli Basketbolcu Ersan İlyasova, Eski Takımı Milwaukee Bucks ile Anlaştı

Geçtiğimiz sezona Atlanta Hawks ile başyan ve sezonu Philadelphia 76ers formasıyla tamamlayan milli basketbolcu Ersan İsyasova eski takımı Milwaukee Buck ile anlaşma sağladı.

NBA'de Philadephia 76ers ile sözleşmesi sona eren milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın yeni takımı belli oldu. Ersan, NBA'deki ilk takımı Milwaukee Bucks ile anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İlyasova ile yeniden anlaştıkları duyuruldu.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU 10.1 SAYI ORTALAMASIYLA TAMAMLADI

Deneyimli oyuncu, 2005 yılında 2. tur 36. sıradan Milwaukee tarafından draft edilmişti. 31 yaşındaki oyuncu Bucks'ta 2006-2007 ve 2009-2015 yıllarında mücadele etti. Ersan, geçtiğimiz sezonu da 10.1 sayı, 5.9 ribaund ve 1.3 asist ve ile tamamladı.

Başarılı basketbolcu, NBA'de daha öncede Detroit Pistons, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers ve Atlanta Hawks'ta forma giydi.