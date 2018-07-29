Ersan Adem Gülüm, Beşiktaş'a Dönmek İçin Gemileri Yaktı

Tosic ve Mitrovic'in gitmesi, Vida'nın durumunun da belirsiz olması nedeniyle savunmaya bir oyuncu almak isteyen Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm'ü istiyor.

Kulübüyle Aralık ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Ersan, Hebei China Fortine Kulübü'ne rest çekerek alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesini istedi.

ÇİN TAKIMI KISA ZAMANDA ERSAN'A CEVAP VERECEK

Çin ekibinin bu teklifi değerlendirmeye alarak en kısa sürede Ersan'a yanıt vereceği öğrenildi. Çin ekibin olumlu karar vermesi üzerine tecrübeli savunmacı Beşiktaş'a imza atacak.