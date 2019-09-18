Erp Geçiş Sürecindeki Sancılar Nasıl En Aza İner?

18.09.2019 20:32

Enterprise Resource Planning (ERP) sistemine geçiş süreci büyük-küçük birçok şirketin temel sorunlarının başında geliyor. Finans Direktörü Ahmet Küçükkoyuncu, şirketlerde ERP'ye geçilmesi, mevcut ERP sistemlerinin yeniden düzenlenmesi gibi durumlarda dikkat edilmesi gereken hususları Wise TV'ye anlattı.



Küçükkoyuncu; ERP tecrübesi bulunan kişilerin şirket içinde farklı departmanlarda görevlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Küçükkoyuncu; ERP diline hakim olmanın gerekliliğini, şayet şirkette ERP tecrübeli çalışan yok ise mevcut olan 'analitik yönü güçlü' çalışanların bu sistem içinde alacakları aksiyonda sorumluluklarının artacağını dile getirdi.



Küçükkoyuncu, şirket içindeki operasyonların ERP Danışmanına tüm boyutlarıyla, detaylı bir şekilde aktarılması gerektiğini ifade etti:



"Bunun üstesinden gelebilmenin yegane şartı; ERP geçişlerinin öncesinde prosedürlerin hazır olmasıdır. Yani bütün departmanların iş tanımlarının, iş süreçlerinin, görev tanımlarının önceden hazır edilmesiyle sağlanabilir. "



Küçükkoyuncu; doğru hedeflerin konulması, toplam maliyetlere bakılmasının geçiş sürecinde başarıyı beraberinde getireceğine işaret etti.