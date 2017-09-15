Erozyon Önlemi Çiftçiye 'Ekmek' Olacak

Iğdır'da teraslama çalışmaları sayesinde erozyondan kurtarılan alanlar, köylüler için ekmek kapısı olacak.

Erozyon Önlemi Çiftçiye 'Ekmek' Olacak

Iğdır'da teraslama çalışmaları sayesinde erozyondan kurtarılan alanlar, köylüler için ekmek kapısı olacak.

Kaynak: Dunya.com