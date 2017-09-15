Erozyon Önlemi Çiftçiye "Ekmek" Olacak

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da Orman ve Su İşleri Bakanlığının teraslama çalışmalarıyla erozyondan kurtulan alanlar, bölgedeki vatandaşlara gelir sağlayacak.



Kentte yaklaşık 6 bin hektarlık alanda sürdürülen teraslama çalışmalarının ardından ekilen badem tohumları, fidan haline geldiğinde köylülere teslim edilecek.



Köylüler, kuraklığa dayanıklı badem ağaçlarından gelir elde ederken, Aras Dağları'nda yüzyıllardır yaşanan toprak erimesi sorunu da durdurulmuş olacak.



Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, badem tohumlarının işin uzmanlarınca ekilip bakımlarının yapılacağını, fidan haline geldikten sonra ise yöredeki vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.



Bu sayede köylülerin oldukça dolgun bir gelir elde edeceklerini aktaran Tazegün, "Bilindiği gibi Iğdır Türkiye'nin en kurak ili. Yağışın az olmasından, özellikle toprak kaybının olduğu yerlerde ekskavatör ile çalışmalar yapıp yöremize uygun, kuraklığa dayanıklı badem başta olmak üzere çeşitli fidanlar ektik. Aynı zamanda teşkilat olarak, bakanlığımız da köylü vatandaşımıza ileride gelir getirecek olmasından dolayı yaklaşık 400 bin adet badem fidesine denk gelecek, 3,5 ton badem tohumu aldık. Yapılan teraslama çalışmalarının ardından bu bademlerin ekimi yapılacak." dedi.



Kurak alanların dışında sulak bölgelerin de aynı çalışmalar kapsamında değerlendirileceğini belirten Tazegün, "Rutubetli, nemli ve su bulunan yerlere ise akasya ve iğde gibi bitki türleri dikiliyor. Bunların amacı tamamen toprağın akıp gitmesini önlemektir. Yaklaşık 6 bin hektar alanda erozyon kontrol ve toprak muhafaza çalışması yaptık. Bunların hepsini bu sonbaharda hem tamamlayacağız hem de yeni tesis yaptığımız yerlere badem tohumu, dere içlerine de akasya ve iğde gibi yöremize uygun ağaç türlerini dikeceğiz." diye konuştu.



Yapılan çalışmaların ardından oluşan teraslama kanallarında dikilen ağaçların gelir getirmesinin yanı sıra köklerinin toprağın kaymasını engellediğini vurgulayan Tazegün, "Çalışmalar sayesinde hem toprak kaybı önlenmiş oluyor hem de bu tür gelir getirici türleri ekerek en azından vatandaşa bir gelir kaynağı oluyor. Iğdır'da yağış 250 milimetre civarında, Türkiye'nin en kurak ili, yağış az. Zaten yağışın olduğu yerde orman, ormanın olduğu yerde yağış oluyor. Yağış olsa özellikle kıraç alanlar da yeşillik olacak. Iğdır'a yeşil Iğdır deniliyor ama sulanabilir alanlarda yeşillik var, onun dışındaki alanlarda yağış olmadığı için orman olmuyor." değerlendirmesini yaptı.