Erol Tatar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklandı mı?
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Erol Tatar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklandı mı?

Erol Tatar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklandı mı?
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Son dakika gelen haberlere göre İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 12 ay hapis cezasından ötürü tutuklandı. Bunun ardından Erol Tatar kimdir merak edildi. Peki, Erol Tatar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Detaylar haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Erol Tatar geliyor. Erol Tatar kimdir, nereli, kaç yaşında? Erol Tatar'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler yazımızda. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor...

EROL TATAR TUTUKLANDI MI?

İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 12 ay hapis cezasından ötürü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2010 yılında Yalova 4. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçundan hapis cezası verilen Erol Tatar, polis uygulama noktasında yapılan denetimde, cezası sebebiyle gözaltına alındı. İnfaz Bürosuna gönderilen Erol Tatar, buradan Kocaeli Kandıra Cezaevine nakledildi. Öte tandan Tatar için avukatının denetimli serbestlik verilmesi için başvuruda bulunacağı bildirildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

EROL TATAR KİMDİR?

Erol Tatar, İYİ Parti Yalova İl Başkanı'dır. İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 12 ay hapis cezasından ötürü tutuklandı. Erol Tatar Hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar'ın Twitter'da 1800 takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabına "@EROLTATAR77" adresinden ulaşabilirsiniz.

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