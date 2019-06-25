Erol Sander'in eşi yeni sevgilisinden ayrıldı

EROL Sander ve iki çocuğunun annesi 21 yıllık beraberlikten sonra geçen yıl kavgalı olarak boşanma davası açtı ve evleri ayırdı. Sander, eşi Caroline Goddet'i çok alkol içmek ve agresif olmakla suçladı. Goddet ise Sander'e aile içi şiddet suçlamasıyla dava açtı.

EVE GİRİŞ YASAĞI

Polis, Sander'e eve giriş yasağı koydu. İki oğullarının velayeti ve mal paylaşımı konusunda anlaşamayan çiftin boşanma davası sürerken Caroline Goddet, güzellik uzmanı Mark Posselt ile aşk yaşamaya başladı. Ancak bu beraberlik uzun sürmedi. Bild Gazetesi'ne konuşan Posselt, aşklarının sona erdiğini ve buna çiftin boşanma kavgalarının sebep olduğunu söyledi.