Erol Şahin Kadınlara Müjdeler Verdi

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar matinesi düzenledi. Coşkulu kalabalık tarafından alkışlar arasında salona giren Başkan Adayı Şahin, kadınlara müjdeler verdi.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Ören Mahallesi'nde ki Şahinler düğün Salonu'nda düzenlenen kadınlar matinesine eşi Feyzan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kdz. Ereğlili Başdanışmanı Saadet Oruç ile birlikte katıldı. Yaklaşık bin kadının katıldığı eğlencede alkışlar arasında salona eşi Feyzan Şahin ile birlikte giren Başkan Adayı Şahin, kadınlara çiçek takdim etti.

Eşi Erol Şahin'in kadınlara verdiği değeri en iyi kendisinin bildiğini dile getiren Feyzan Şahin, yaptığı konuşmada tüm kadınlardan destek istedi. Feyzan Şahin konuşmasında "Öncelikle kadınlara verdiği değeri bildiğim sevgili eşim Erol Şahin'e bu güzel organizasyon için şahsım ve sizler adına teşekkür ederim. Kadın fedakardır, kadın güçlüdür, kadın sevgi doludur, kadın merhametlidir. Bizler hayatın ağır yüklerini omuzlarında taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, güçsüz bedenlerin güçlü kahramanlarıyız. Bizler aynı zamanda göz bebeğimiz evlatlarımıza verdiğimiz eğitimle topluma yön veren, geleceğin umuduyuz. Sevgili kadınlar; Önümüzde bir yerel seçim var. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçimler Ereğli'nin kader seçimidir. O nedenle bu seçimde bizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Önümüzde tarihi bir fırsat var. Bu fırsatı iyi değerlendirip, 31 Mart'a kadar evlatlarımız için, Ereğli'nin geleceği için gelin bir oralım. Vereceğiniz desteklerden dolayı şimdiden herkese çok teşekkür ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kdz. Ereğlili Başdanışmanı Saadet Oruç da kadınlardan Erol Şahin'e güçlü bir destek istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ereğli'ye çok önem verdiğini ve buraya geleceği için heyecan duyduğunu anlatan Oruç konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında kadınların çok büyük önemi var. Her toplantıda hanım kardeşlerimiz diye söze başlıyor. Emektar hanımlar, adayımız Erol Şahin Ereğli'nin daha ileriye gitmesi için Cumhurbaşkanımız tarafında özenle seçilmiş bir aday. Gerçekten önümüzde ki 5 yıl boyunca daha ilerisi için, çocuklarınız için, geleceğimiz için Ereğli'de yarım kalmış her şey için Cumhurbaşkanımızın özenle sizler için seçtiği, sizin huzurunuza sunduğu Erol Şahin'e full destek oluyor muyuz'Ama sadece bu salondakiler için değil, komşularınıza, mahalle arkadaşlarımıza, çocuklarınız okulda ki velilerine, öğretmenlerine hepimiz Erol Şahin'den bahsedelim. 19 Mart'ta Cumhurbaşkanımız ikinci kez Ereğli'ye gelecek bizzat heyecanlı, ben tanığım. Onu en güzel şekilde karşılayıp, buradan coşkuyla diğer mitinglerine göndereceğiz mi'Peki 31 Mart'ta daha sonra yapmak istediğimiz projelerimiz için Erol Şahin Bey'e full destek, Cumhurbaşkanımıza da güzel bir selamlama gidecek mi ? Desteklerini bekliyoruz. Adayımız Erol Şahin için kapı kapı dolaşacağız. 31 Mart'a kadar her saniyemizi değerlendireceğiz."

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, kadınlara yönelik gerçekleştireceği ekonomik ve sosyal projeler hakkında bilgi verdi. Kdz. Ereğli'de kadın istihdamının artırılması için 5 yılda en az 5 tekstil atölyesi kuracaklarını ve bu atölyelerin her birinde 200-250 kişinin çalışacağını anlatan Şahin, ayrıca Nisan ayı sonunda itibaren kadınları ve gençleri Türkiye'nin tarihi ve turistik bölgelerine kültür gezilerine göndereceğinin sözünü verdi. Şahin kadınlara hitaben yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Kadınlarımıza birinci müjdemiz, tüm okul kitaplarının önüne kırtasiye malzemelerini koyacağım inşallah. Çocuklarımız doğduğunda Ereğli Belediyesi tüm bebeklerimize hoş geldin diyecek. Bütün çocuklarımızın hastaneden kayıtlarını alacağız, doğan bütün bebeklerimizin evlerini ziyaret ederek, maması, çocuk bezini ve emziğini vererek hayırlı olsun diyeceğiz. Kültür turlarını başlatıyoruz inşallah. Hanımefendileri gezilere göndereceğiz. Akrabalarınızla gruplar oluşturacaksınız eğlenceli olsun diye. Bir otobüsü tahsis edeceğiz. Yeme içmenizi temin edeceğiz bir kuruş para harcatmadan. Bütün hanımları gezmeye gönderiyoruz. Ayasofya'ya, Sultanahmet'e, Eyüp Sultan'a Konya'da Mevlana'ya bunun sözünü veriyorum. Nisan ayının sonunda hemen başlatıyoruz inşallah. Özellikle hanımefendilerin işe ihtiyacı olanların sorununu çözmek adına, Ereğli Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyacağız. İstihdam ve tekstil atölyelerini mahallerimizde açacağız. Bu bizim olmazsa olmazlarımız. Gelir gelmez derhal başlıyoruz. Nerede belediye arazimiz varsa, nerede üstüne uygun tekstil atölyeleri yapabileceğimiz hazine arazileri varsa inşaa edeceğiz. Evin geliri 4000-5000 liraya çıkacak. Böylece evde huzur artacak, aile birliğini koruyacağız. Bu tesislerde çalışarak kendi ayaklarınızın üzerlerinde durmanızı sağlayacağız."

Şahin konuşmasının ardından kadınların eğlenmeleri için salondan ayrıldı. Gecede sahne alan Sanatçı Neray söylediği şarkılarla kadınlara unutulmaz bir gece yaşattı. Uzun süre şarkılar eşliğinde pistte oynayıp stres atan kadınlar Başkan Adayı Erol Şahin'in eşi Feyzan Şahin'e teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA