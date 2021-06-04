Erol Özgür'ün adı o parkta ölümsüzleşti
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Erol Özgür'ün adı o parkta ölümsüzleşti

Erol Özgür'ün adı o parkta ölümsüzleşti
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediye Meclisi, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür'ün adının, Siteler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve içerisinde Göç Anıtı'nın da bulunacağı 8 No'lu parka verilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Aynı zamanda kendisi de göçmen olan Erol Özgür'ün adı, o parkta ölümsüzleşmiş olacak.

Lüleburgaz Belediye Meclisi, 8 Kasım 2020 tarihinde korona virüse yakalanarak aramızdan ayrılan Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür'ün adını ölümsüzleştirmek için önemli bir karara imza attı. Belediye Meclisi bu doğrultuda Siteler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 8 No'lu Park'a Erol Özgür Parkı isminin verilmesine oy birliğiyle karar verdi. Herkesin sevdiği isim olan Erol Özgür'ün adı bundan böyle o parkta yaşatılacak. Erol Özgür'ün adı daha önce de Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası'nda yer alan toplantı salonuna da verilmişti.

Göç Anıtı da yer alacak

Kendisi de aynı zamanda göçmen olan merhum Erol Özgür'ün yaşadığı dönemde büyük emeklerinin olduğu 5 bin metrekarelik park, Göç Anıtı'nın da yapılmasıyla birlikte bölgenin önemli yerlerinden biri olacak. Yaklaşık 1 yıl gibi bir sürede yapılan park yürüyüş yolları, spor aletleri, basketbol sahası, oyun grupları ve kafeteryasıyla ön plana çıkıyor.

Kaynak: Bültenler

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