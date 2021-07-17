Erol Küçükbakırcı'dan Kahramankazan ile Ankara arasındaki bisiklet yarışı hakkında açıklama Açıklaması
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Erol Küçükbakırcı'dan Kahramankazan ile Ankara arasındaki bisiklet yarışı hakkında açıklama Açıklaması

Erol Küçükbakırcı'dan Kahramankazan ile Ankara arasındaki bisiklet yarışı hakkında açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "Kahramankazan-Ankara arasındaki yaptığımız yarışta maalesef bisikleti vasıta olarak kabul etmeyen trafik canavarları yarışın içine girmiştir.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "Kahramankazan-Ankara arasındaki yaptığımız yarışta maalesef bisikleti vasıta olarak kabul etmeyen trafik canavarları yarışın içine girmiştir. Bu olay bizleri federasyon olarak derinden üzmüştür." dedi.

Küçükbakırcı, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla iki ilde yarış, diğer kentlerde de bisiklet sürüşü etkinliğinin düzenlendiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ankara iline yakın iller Ankara'da, Muğla iline yakın iller Muğla'da yarış yapmak üzere organize edilmiştir. Her iki ilimizde de 15 Temmuz etkinliği olması nedeniyle ciddi bir katılım sağlanmıştır. Hal böyleyken Kahramankazan-Ankara arasında yaptığımız yarışta maalesef bisikleti vasıta olarak kabul etmeyen trafik canavarları yarışın içine girmiştir. Bu olay bizleri federasyon olarak derinden üzmüştür. Federasyon olarak biz görevlilere yetkiyi veririz ve takip sürecinde oluruz. Bu sebepten dolayı üzücü olaylar yaşanmıştır. Buradan yarış komiseri, parkur direktörü ve güvenlik, önemli ölçüde sorumludur."

Bu tip durumların dünyanın her tarafında yaşanabildiğini belirten Küçükbakırcı, "Yapılan hatalardan dolayı yarış direktörü Ankara il temsilcisi Kemal Agvaz, parkur direktörü Suat Torgay, yarış komiseri ve MHK üyesi Mustafa Aslan'ın ve C1, C2, C3, C4 hakemlerin bütün görevlerinden istifaları alınmıştır. Bugün olduğu gibi bundan sonrada bu tip olaylara meydan vermemek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeye devam edeceğiz. Federasyon başkanı ve icra kurulu olarak bisiklet kamuoyundan ve bisikletseverlerden özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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Erol Küçükbakırcı'dan Kahramankazan ile Ankara arasındaki bisiklet yarışı hakkında açıklama Açıklaması - Haberler Spor
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