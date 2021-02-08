Erol Köse kimdir, nereli? Erol Köse hayatı ve biyografisi

Erol Köse, müzik dünyasının tanınmış isimleri arasında yer alıyor. Eski şarkıcı olmasına rağmen genelde yapımcı unvanıyla tanınan Erol Köse, birçok sanatçının albüm çıkarmasına olanak sağlamıştır. Erol Köse kimdir, nereli? Erol Köse hayatı ve biyografisi

Müzik ve yapımcılık kariyerinin haricinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyeti de bulunan Köse, bir dönem mafyaya haraç vermediği için silahlı saldırıya uğramıştır. Peki, Erol Köse kimdir kaç yaşında? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse 1965, Elazığ doğumlu, yapımcı ve eski şarkıcıdır. Komedi Dans Üçlüsü'nün bir üyesi olarak müzik dünyasına girdi. Sekiz yıllık grup kariyeri sonrasında Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle Köse, yapımcılık kariyerine başladı.

Bu yıllarda Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel gibi grup ve şarkıcıların ilk albümleri yaptı. Müzik sektörüne bir süre ara verdi ve 2010'da yapımcılığa tekrar döndü.

İlk yılları

Asker emeklisi Abdülakdir ile Zülfi'nin çocuğu olarak Elazığ'da dünyaya geldi. Altı yaşındayken Ankara'ya geldi.Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken tesadüfen müzik sektörüne girdi. İlk sınıftayken derslerin kendisine basit gelmesiyle bir arkadaşıyla Amerikan Kültür'de dans kursuna başladı. Burada, Erşan Başbuğ'la tanıştılar. Başbuğ, kendisine "Sen Şarlo'ya benziyorsun bir şov hazırlayalım seninle." demesiyle hobi olarak şov dünyasına girdi. Böylece, ortaya Komedi Dans Üçlüsü çıktı.

Kariyeri :

Komedi Dans Üçlüsü

Komedi Dans Üçlüsü, Köse dışında Hakan Rullas ve Murat Akkaya'dan oluşmaktaydı ve çeşitli şarkılardan aldıkları bölümleri birbirlerine ekleyerek danslarıyla birlikte bir sahne şovu yapmaktaydı. Şovun TRT ekranlarında yayınlanmasının ardından grup popüler olmaya başladı. İstanbul gazinocuları, gruba ilgi göstermeye başladı,bunun üzerine Köse dışındaki grup üyeleri okulu yarıda bıraktılar. Köse ise okulu bırakmamasının nedenini ailesine verdiği söz olduğunu belirtmiştir.

Grup üyeleri sonradan Komedi Dans Üçlüsü olarak İstanbul'a geldi. Grup, sekiz yıl aktif olduktan sonra dağıldı.

Yapımcılık :

Erol Köse, grubun dağılmasıyla " sektörde nasıl kalacağını" düşünürken Deniz Arcak, kendisi için albüm yapmasını istemesiyle yapımcılık kariyerine başladı. Arcak'ın albümünü yaptıktan sonra Tarkan'a da albüm yaptı. Ayna'yla 1996-2002 yılları arası yapımcılığa devam etti ve Türkiye'de dönemin en önemli prodüktörlerinden biri haline geldi.

Özel hayatı

Yapımcılık kariyeriyle çalıştığı kişilerin ünlü olmasıyla Yeşim Salkım, eşi Hakan Uzan'ın Köse ile tanışmak istediğini belirtti ve Uzan'la görüşen Köse, Uzan'ın müzik şirketinde ortaklık teklifi aldı. Erol Köse, şirkete %51 payla ortak oldu. Uzan'larla birlikte Rumeli konserlerini yapmaya başladı. 1,5 sene Uzan'larla ortaklık yaptı. Cem Uzan ile tanıştıktan sonra kendisine Genç Parti milletvekilliği adaylığı önerildi. Fakat seçimler sonrası partinin yeterli oy sayısını alamamasıyla Köse, milletvekili olamamıştır.

Erol Köse, ayrıca bir kere topuğundan bir kere de iki kurşunla bacağından olmak üzere iki kere vurulmuştur. 2011'deki bir konuşmasında vurulma olayı için "Kimseye boyu eğmem bu vurulma olayından önce de mafyaya haraç vermediğim için vuruldum." sözlerini kullandı.

Tartışmalar ve davalar :

"Doktor Erol Bey" şarkısının yayınlanmasından sonra hemşireler, şarkıya tepki gösterdiler. Köse'nin posterleri yakıldı. Ayrıca türkücü Burçin Coşkun'a cep telefonuyla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3 ay ile 2 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda Köse, taciz suçundan mahkûm edildi. Mahkeme suçun defalarca işlendiğini göz önüne alarak TCK'nin 43/1 maddesi gereğince cezayı yarı oranında artırdı. Taciz nedeniyle mahkum olan Erol Köse'nin 52.500 TL para cezası ödemesine karar verildi.

Köse, ara verdiği müzik sektörüne talep gelmesiyle yeniden başladı ve yapımcılığını üstlendiği Ebru Yaşar ile Zeynep Dizdar'ın albümlerini yüklemek için başlarda kendisine saçma gelen Twitter'a dahil oldu.Burada biçok ünlü hakkında çeşitli iddaları dile getirdi fakat bunları, kendisinin yazmadığını hesabının hacklendiğini ve başkasının yazdığını ifade etmiştir.