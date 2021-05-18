Erol Keskin kimdir?
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Erol Keskin kimdir?

Erol Keskin kimdir?
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Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, usta tiyatrocu Erol Keskin'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki, Erol Keskin kimdir?

Türk sanat dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Erol Keskin'den kötü haber geldi. 90 yaşındaki oyuncunun vefat haberini, ünlü oyuncu Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından duyurdu. Erol Keskin kimdir?

EROL KESKİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Kasım 1931 (89 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Erol Keskin, Şehir Tiyatroları oyuncusu olup, sanatçı Suna Keskin'in eşidir. Yaş haddi nedeniyle emekli olmuştur. Çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol almış, birçok oyun ve filmde yönetmenlik yapmış ve belgesel çekimleri gerçekleştirmiştir.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLAR

ıSara Bernert(Yaşam Bir Oyun): John Murell - Tiyatro Ayna - 2007

• Ferhat İle Şirin: Nâzım Hikmet - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005

• Gılgameş: Zeynep Avcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

• Salı Ziyaretleri: Jeff Baron - Tiyatrokare - 2003

• Herkes Aynı Bahçede: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

• Oleyna: David Mamet - Tiyatrokare - 2000

• Eşik: Hasan Erkek - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

• Oyunlarla Yaşayanlar: Oğuz Atay - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998

• Kıral Lear: Wiliam Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

• Vahşi Batı: Sam Shepard - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986

• Bugünün Saraylısı: Ziya Öztan - 1985

• Üçüncü Selim (oyun): Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

• Fuji-Yama: Muhammetcanov - Cengiz Aytmatov - İstanbul Şehir Tiyatrosu: 1977

• Troya

• Bulvar

• Ay Masalı

• Büyük Jüstinyen

• Rus Gelin Aşka

• Gazete Gazete

• Modigliani

• Oppenheimer Olayı

• Deli İbrahim

• Antonius Ve Klopatra

• Şahane Dul

• Altın Yumruk

• Antigone

• Kara Ağaçlar altında

Yönettiği tiyatro oyunları

• Zırhlı Kurt: Tarık Günersel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

• Mecbur Adam: Dede Korkut\Ragıp Yavuz - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

• Yağmur Sıkıntısı: Oktay Rifat - İstanbul Şehir Tiyatrosu: 2004

• Cengiz Han'ın Bisikleti: Refik Erduran - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

• Şu Bizim Evliya Çelebi: Melisa Gürpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu: 1999

• Halay (oyun): Refik Erduran - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1997

• Mikadonun Çöpleri: Melih Cevdet Anday - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1995

• Montserrad - Bir Umut Uğrura: Emmanuel Robles - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994

• Çiççek Sepetli Kız: Yıldırım Keskin - İstanbul Şehir Tiyatrosu: 1991

• Genç Osman (oyun): Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu: 1986

• Fuji-Yama: Muhammetcanov - Cengiz Aytmatov - İstanbul Şehir Tiyatrosu: 1977

• Yengenin Fili: Ray Cooney\J.Chapmann - Oraloğlu Tiyatrosu - 1974

• Çıplak Ayak: Neil Simon - Dormen Tiyatrosu - 1965

Filmografisi[değiştir | kaynağı değiştir]

• Fikret Bey: Sema Köksal - 2007

• Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz - 2006

• Köpek: Cem Akyoldaş - 2005

• Şeytan Ayrıntıda Gizlidir: Cevdet Mercan - 2004

• Her Şey Aşk İçin: 2002

• Abdülhamit Düşerken: Ziya Öztan - 2002

• Herkes Kendi Evinde: Semih Kaplanoğlu - 2000

• Kurşun Kalem - 2000

• Kurtuluş: Ziya Öztan - 1996

• Üç İstanbul - 1983

• Adak - 1979

• Hasip ile Nasip - 1976

• Tuzak - 1976

• Deli Yusuf - 1975

• Enayi - 1974

• Korkusuz Aşıklar - 1972

• Gece - 1972

• Mustafam - 1972

• Silah ve Namus - 1971

• Süper Adam - 1971

• Elmacı Kadın - 1971

• Tamam mı Canım - 1971

• Vur Patlasın Çal Oynasın - 1970

• Erikler Çiçek Açtı - 1968

• Bozuk Düzen - 1965

• Dünkü Çocuk - 1965

• Genç Kızların Sevgilisi - 1963

• İki Gemi Yan yana - 1963

• Battı Balık - 1962

• Kadın Ve Tabanca - 1962

• Aşk ve Yumruk - 1961

• Sensiz Yıllar - 1960

Doğum tarihi: 3 Kasım 1931 (89 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

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