Erol KESİCİ kimdir? Erol KESİCİ kaç yaşında, nereli? Erol KESİCİ hayatı ve biyografisi!
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Erol KESİCİ kimdir? Erol KESİCİ kaç yaşında, nereli? Erol KESİCİ hayatı ve biyografisi!

Erol KESİCİ kimdir? Erol KESİCİ kaç yaşında, nereli? Erol KESİCİ hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sağlık gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Erol KESİCİ izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Erol KESİCİ kaç yaşında, nereli? Erol KESİCİ hayatı ve biyografisi! Erol KESİCİ kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Erol KESİCİ hakkında araştırmalar yapılıyor. Erol KESİCİ kimdir? Erol KESİCİ kaç yaşında, nereli? Erol KESİCİ hayatı ve biyografisi!

DR. EROL KESİCİ KİMDİR?

Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi ve Su Enstitüsü kurucusu, sulak alanlar ve sulak alanların korunması üzerine çok sayıda çalışması bulunan Limnolog Dr. Erol Kesici, derneğimiz üyesi ve bilim danışmanıdır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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