Erol Evgin, Sapanca sahnesinde
Sanatçı Erol Evgin, 11. Kırkpınar Sanat Akşamları kapsamında sahne aldı.
Sanatçı Erol Evgin, 11. Kırkpınar Sanat Akşamları kapsamında sahne aldı.
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, 11. Kırkpınar Sanat Akşamları kapsamında Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Sakaryalı müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserini "Deli Divane" şarkısıyla açan Erol Evgin, altın şarkılarını gece boyunca Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosunu dolduran müzikseverler eşliğinde söyledi. Bu yıl 50'inci sanat yılını kutlayan sanatçı, geçmişten günümüze altın şarkılarının arasına müzik yaşamından anılar, anekdotlar ve şiirlerde kattı. Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan sanatçı performansıyla izleyenlerden tam not aldı.
11'inci düzenlenen Kırkpınar Sanat Akşamlarında 7 Eylül Cumartesi akşamı Ferhat Göçer, 8 Eylül Pazar akşamı Birsen Tezer, 14 Eylül Cumartesi akşamı Nazan Öncel sahne alacak. - SAKARYA