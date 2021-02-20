Erol Evgin "Postmodern ekspresyonist bir tavır benimki"
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Erol Evgin "Postmodern ekspresyonist bir tavır benimki"

20.02.2021 07:40 | Son Güncelleme: 20.02.2021 07:45
Erol Evgin

USTALARDAN DERS ALDI Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, yüksek öğrenimini Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Yüksek Mimarlık Bölümü'nde tamamladı.

USTALARDAN DERS ALDI

 Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, yüksek öğrenimini Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Yüksek Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Evgin o yıllarda usta ressamlar Neşet Günal, Cemal Tollu, Devrim Erbil ve Özdemir Altan'dan resim dersleri de aldı.

2015'TE SERGİ AÇMIŞTI

Mahir Güven Atölyesi'nde 5 yıl boyunca resim çalışmaları yapan Erol Evgin, 2015 yılında "Miras" adında bir sergi açtı. "Resim bir tutku benim için" diyen Evgin, kısa süre önce çalışmalarını sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaşmaya karar verdi ve "Erol Evgin Art Gallery" adlı bir Instagram sayfası açtı.

Erol Evgin, oğlu Murat Evgin'i resmettiği eserini de sayfasında paylaştı.

Erol Evgin, benimsediği tarz için "Postmodern ekspresyonist bir tavır benimki" diyor.

 (Ekspresyonizm) Dışa vurumcu resim

Bozulmuş çizgiler, şekiller ve abartılı renklerle sanatçının duygusal dünyasını aktarmayı hedefler. 19. yüzyıl gerçekçilik ve idealizmine karşıt anti-natüralist öznelliğe sahip bir bakış açısı içerir.

Edward Munch'un Çığlık adlı tablosu, bunun belirgin bir örneğidir.

Ekspresyonist bir sanat eserini yorumlarken çizgilerin, renklerin kullanımına dikkat edilmelidir. Sivri keskin çizgiler, kırmızı ve tonları öfkeyi ön plana çıkarırken, dairesel oluşumlar, mavi ve tonları daha çok sakinliği vurgular.

Die Brücke (Köprü) 1905-1912 Dresden - Kirchner, E. Nolde, Mueller, Rottluf, E. Heckel Der Blaue Reiter (Mavi süvari) Münih - F. Marc, Mache, Kandinsky, Jawlensky, P. Klee

Önemli dışa vurumcu ressamlar arasında Edward Munch, Kirchner, James Ensor ve Oscar Kokoschka sayılabilir. Edward Munch, Ensor ve Kokoschka, kaynaklarda ekspresyonist öncüler olarak geçmektedir.

Kaynak: Hürriyet

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