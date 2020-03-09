Erol Evgin: Kadınlarımıza armağan olsun Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, "Altın Düetler 2" albümünde Farah Zeynep Abdullah ile birlikte seslendirdiği "Sen Unutulacak Kadın mısın?" isimli şarkısının stüdyo okumalarındaki özel görüntülerden hazırlanan video klibini "Dünya Kadınlar Günü" nde yayınladı.





"Sen Unutulacak Kadın mısın?"



Sözleri Dr. Selma Çuhacı'ya, müziği Erol Evgin'e ait olan şarkının video klibini Evgin; "Unutulmayan kadınlar için yazılmış bu şarkı, 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' nde kadınlarımıza armağan olsun, kadınlar gününüz kutlu olsun" notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.& ;



Kaynak: Snob Magazin