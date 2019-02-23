Erol Evgin Gecesi
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki ve Solfej'in düzenlediği Ankara konserleri kapsamında sahneye çıktı.
Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde altın şarkılarını söyleyen Sanatçı, ayakta alkışlandı.
Ankara Congresium sahnesindeki konserine "Söyle Canım" şarkısıyla başlayan Erol Evgin; "İçimdeki Fırtına", "Rüya", "Ateşle Oynama", "Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım" gibi altın şarkılarını, salonu dolduran dev koro eşliğinde söyledi.
Ayakta Alkışlandı
Konser sonunda Ankaralıların ayakta, alkışlarla tuttukları tempo eşliğinde yeniden sahneye çıkan Usta Sanatçı, "Etme Eyleme" şarkısını müzikseverlerle birlikte söyledi.
Kaynak: Bültenler