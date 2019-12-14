Erol Evgin'den görkemli final
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, Kerki - Solfej'in düzenlediği "Erol Evgin 50. Yıl Konserleri" Türkiye turnesinin finalini geçtiğimiz akşam Ankara Congresium sahnesinde verdiği konserle yaptı
Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği konserini "Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir" isimli şarkısıyla açan Sanatçı, konuklarını özel orkestrası eşliğinde büyülü bir yolculuğa çıkardı.
Erol Evgin'e; "Sevdim Bir Genç Kadını", "Delilah" "Beyaz Yelkenli" isimli şarkılarında Gökçe Sönmemiş'in koreografisi ile sahnelenen "50 Yıl" temalı dansları ile Cem Cüneyt Çelik, Maia İto, Berfu Elmas, Melike Koper, Hasan Topçuoğlu isimli dansçılar eşlik ettiler.