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Erol Bulut: "Yediğimiz 3 gol bizim gibi bir takıma yakışmadı"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 3 kere öne geçmelerine rağmen maçı kazanamadıklarını ve yedikleri 3 golün kendilerine yakışmadığını söyledi.

Erol Bulut:
28.06.2020 00:24 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:50

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 3 kere öne geçmelerine rağmen maçı kazanamadıklarını ve yedikleri 3 golün kendilerine yakışmadığını söyledi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları Göztepe maçını değerlendirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erol Bulut, maçı televizyonlarında izleyen seyircilere 6 gollük güzel bir maç izlettiklerini söyledi.

"Yediğimiz 3 gol bize yakışmadı"

Erol Bulut, İzmir'e kazanmak için geldiklerini ancak bunu bir türlü başaramadıklarını belirterek, 3 puanı kaybettiklerini ifade etti. Bulut, "Maç içerisinde değerlendiremediğimiz birçok pozisyon vardı. 3 kez öne geçmemize rağmen rakibimiz de buna 3 gol atarak karşılık verdi ve skoru eşitledi. Bizim gibi bir takıma yediğimiz 3 gol yakışmadı. Genelde çok gol yiyen ve savunmada hata yapan bir takım değiliz. Ancak bu maçta 3 hata yaptık ve kalemizde 3 gol gördük. Bu pozisyonları ve durumu analiz ederek çözmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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