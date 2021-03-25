Erol Bulut'un yardımcıları da görevden alındı
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Erol Bulut'un yardımcıları da görevden alındı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN - Haberler | Spor
Erol Bulut'un yardımcıları da görevden alındı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yardımcıları ile de yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yardımcıları ile de yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekipte alınan başarısız sonuçlar sonrasında teknik direktör Erol Bulut ile milli arada yollar ayrıldı. Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Erol Bulut'un yanı sıra antrenör Mehmet Yozgatlı, kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, analizci İbrahim Kemal Menderes ve danışmanı Volkan Küçük'ün de Fenerbahçe kariyerleri sona erdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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