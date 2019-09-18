Erol bulut'tan kural hatası yorumu saha içindeki işlerle meşgul olmaya çalışıyoruz

18.09.2019 21:42

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Erol Bulut, Fenerbahçe maçında kural hatası olduğu iddialarıyla ilgili, "Biz saha içindeki işlerle meşgul olmaya çalışıyoruz. Orada takımımız doğruları yaparak ve rakibinden üstün oynayarak haklı yere 3 puanı almıştır. O yüzden biz o şekilde galibiyeti alarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde core çalışmasıyla başlayan antrenman 4 grup halinde ayak tenisi çalışmasıyla devam etti. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Çalışmaya sakatlığı bulunan Efecan, Baiano ve Lokman Gör ile ağrıları nedeniyle Caulker ve Siopis katılmadı.

"HAKLI YERE 3 PUANI ALDIK"

Teknik direktör Erol Bulut antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fenerbahçe ile oynadıkları maçta kural hatası olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine Erol Bulut, saha dışındaki olaylarla pek ilgilenmediğini söyledi. Bulut, "Saha dışındaki olaylarla ilgili pek konuşmak istemiyorum. Biz saha içindeki işlerle meşgul olmaya çalışıyoruz. Orada takımımız doğruları yaparak ve rakibinden üstün oynayarak haklı yere 3 puanı almıştır. O yüzden biz o şekilde galibiyeti alarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim için önemli olan önümüzdeki Gençlerbirliği maçı olacak. Gençlerbirliği maçına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Saha dışındaki şeyler bizim işimiz değil. Söylediğim gibi biz saha içindeki olan şeylerle meşgulüz. Orada da işimizi iyi yapıyoruz" dedi.

"HERKES BİRBİRİNE ÇOK İYİ UYUM SAĞLADI"

Takımının 4'te 4 yapmasını değerlendiren Erol Bulut, "Transferlerimizin zamanında gelmesi bizim için çok büyük bir artı oldu. O yüzden başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Tabii takımda arkadaşlık ortamı çok güzel, herkes birbirine çok iyi uyum sağladı. Adaptasyon süreci uzun sürmedi. Sadece ilk 11'deki futbolcularımız değil, yedekten gelen futbolcularımız da büyük katkı sağlıyor. Bu şekilde inşallah uzun süre devam eder. İyi bir rekabet var. Bu bizim için çok önemli bir etken, çünkü hiçbir futbolcu 'forma bende' diye rahat bir konuma girmemesi lazım. Çünkü arkasında onu baskı altına koyan ve forma isteyen ikinci bir isim var" diye konuştu.

"EFECAN 1-2 GÜN İÇERİSİNDE İYİLEŞİR"

Karşılaşmanın 24'üncü dakikasında sakatlık yaşayan Efecan'ın durumuyla ilgili Erol Bulut, "Efecan'ın antrenmanda beline bir diz darbesi geldi. Fenerbahçe maçında ise sakatlık geçirdi. Ağrıları devam ediyor. Tahmin ediyorum 1-2 gün içerisinde hazır olur" dedi.

"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KOLAY OLMAYACAK"

Deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçına da değinen Erol Bulut, şunları kaydetti: "Süper Lig'de bizim için hiçbir maç kolay değil. Her maça aynı doğrultuda çalışıp rakibimize hazırlanıyoruz. Bizim için hiçbir maç kolay değil. O yüzden Gençlerbirliği maçı da bizim için kolay maç olmayacak. Geçen hafta Trabzonspor karşısında iyi bir maç sergilediler. Gençlerbirliği iyi bir takım, o yüzden ciddi bir şekilde hazırlanıp tabii ki oradan da puan ve puanlar almak istiyoruz. Yolumuza devam etmek istiyoruz."

Kaynak: DHA