Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim Fenerbahçe ile ismi anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Sayın Başkan Ali Koç teknik direktör konusunda açıklamaları yaparken herkesin aklına ben geldim. Herkes beni bağdaştırdı" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, liglerin geleceği, transfer ve gündemle ilgili gazeteci Haldun Domaç'ın YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Bulut, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör konusunda "El sıkışmak üzereyken Avrupa Şampiyonası 2021 yazına ertelendi ve anlaşmamız bozuldu" açıklmasını da yorumladı.

Erol Bulut açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

"12 HAZİRAN DOĞRU KARAR"

"Sağlık en önemli faktör. Sağlık olmadığı sürece, sorunlu hale gelebilecek durumda oynanmaması gerekiyor. Ancak Bundesliga başladı. Almanya'da ölüm sayısı bizden daha fazla. Tedbirlerini en iyi şekilde alıyorlar. Bence TFF'nin 12 Haziran tarihinin doğru olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Sağlık Bakanlığı ile istişare ediyorlardır. Her şeyi gözden geçirerek bu kararı düşündüklerini düşünüyorum. 12 Haziran tarihi bence doğru. Liglerin bitmesi gerekiyor. Bu şekilde tescil edilmesini kimse istemez, ben de istemem. Lider de olsam aynı şeyleri söylerdim. Futbol oynanayarak şampiyonluk, başarılar neticelenmesi gerekiyor. Vaka ve ölüm sayıları düşüşte. İnşallah böyle devam eder."

"HERKES BENİ BAĞDAŞTIRDI"

"Sayın Başkan Ali Koç teknik direktör konusunda açıklamaları yaparken herkesin aklına Erol Bulut geldi. Herkes beni bağdaştırdı ama başka hocalarımızda da bu özellikler var. Tabi bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Ancak direkt benim demem doğru olmaz."