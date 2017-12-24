Erol Bulut: "Sahada Üç Puanı İsteyen Bir Takım Vardı"

- Erol Bulut: "Sahada üç puanı isteyen bir takım vardı"



KAYSERİ - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Sahada 3 puanı isteyen bir takım vardı" dedi.

Kayseri'den 3 puanla dönen Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Bugün 3 puan almamız gerekiyordu. Zor oldu" dedi.

Bulut, "Kayseri'nin güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. İyi analiz ettik. Kanatlardan gelen bir takımdı. Sahada iyi savaşan, birlikte hareket eden bir takım vardı. 3 puanı isteyen bir takım vardı. İlk hedefim takımı tatile göndermek. Yapacağımız yeni transferlerle Malatyaspor'u daha iyi yerlere getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.