Erol Bulut: "Rakip ofsayt olan pozisyondan golü buldu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erol Bulut: "Rakip ofsayt olan pozisyondan golü buldu"

14.03.2021 21:50 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:02
Erol Bulut:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından, "İkinci yarı birkaç pozisyonu değerlendiremedik.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından, "İkinci yarı birkaç pozisyonu değerlendiremedik. Rakip daha sonra kontrataktan, ofsayt olan bir pozisyondan golü buldu. Yine bizim aleyhimize verilen bir karar. VAR'da nedense bugüne kadar hep bizim aleyhimize çizgiler oluyor" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün istemedikleri ve düşünmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, "Aslında oyuna istediğimiz gibi başladık. Golümüzü de attık. Ne kadar rakip kendi birinci bölgesinde defansı kursa da istediğimiz golü frikikten bulduk. Rakip ilk yarı kaleye bir kez bile gelemezken kendi kalemize attığımız bir gol var. Maç 1-1 olduktan sonra ikinci yarı kazanmak adına değişiklikler yaptık. 3-5-2 sistemine döndük. Kanatlardan gelen, daha baskılı dikine paslar olan oyuna döndük. Birkaç pozisyonu değerlendiremedik. Rakip daha sonra kontrataktan, ofsayt olan bir pozisyondan golü buldu. Yine bizim aleyhimize verilen bir karar. VAR'da nedense bugüne kadar hep bizim aleyhimize çizgiler oluyor. Antep, Galatasaray ve bugün olsun. Bize olsaydı ofsayt verilirdi. Türk futboluyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü söylediğim zaman yanlış konuşabilirim. Bu ortama baktığımızda çoğu şeyin doğru gitmediğini biz sahada olsun, taraftarlar televizyon başında olsun hepimiz yaşıyoruz. Bu şekilde zor" diye konuştu.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Deniz Çakır Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erol Bulut: "Rakip ofsayt olan pozisyondan golü buldu" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 22:04:35. #1.14#
title