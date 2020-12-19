Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Marius Sumudica
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Marius Sumudica

19.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 23:01

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında konut ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, galibiyeti hak ettiklerini kaydetti.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında konut ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, galibiyeti hak ettiklerini kaydetti.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toptantısında yaptığı açıklamada, rakipten daha iyi olduklarını söyledi.

Maça iyi hazırlandıklarını kaydeden Sumudica, "Bugün rakibimizden daha iyiydik. Taktiksel olarak iyi hazırlandık. Bu galibiyeti hak ettik. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti ve sonunda galibiyeti aldık. Oyuna 3-5-2 sisteminde başladık ve rakip Thiam'ı oyuna alınca biz de taktiğimiz değiştirdik ve buna önlem aldık. Sonucunda da kazandık. Yaklaşık bir yıldır sahamızda puan kaybetmiyoruz. Son 20-21 maçtır yenilmeyen, gol atan bir ekibiz. Bu galibiyeti hak ettik ve daha fazlasını da hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangınla ilgili de üzgün olduklarını ifade eden Sumudica, "Bugün yaşanan olayla ilgili şehrimize geçmiş olsun diyorum. Şehir bugün zor bir süreç yaşadı. O yüzden bugünkü galibiyet kentimize, taraftarlarımıza armağan olsun. İyi bir takımız, her anlamda iyi bir ekibimiz var. O yüzden başarılar da kendiliğinde geliyor." dedi.

Sumudica, Gaziantep'te olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Galip geldiğimiz için mutluyum. Burada mutluyum ve kalmak istiyorum ama 4 aylık bir kontratım kaldı. Henüz yönetimden bu konuda bir talep gelmedi." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Marius Sumudica
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Marius Sumudica
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Marius Sumudica
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Marius Sumudica
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Marius Sumudica

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Defne Samyeli Nilgün Belgün Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Pierre Webo Çağdaş Atan Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Yangın Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Marius Sumudica | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 23:03:24. #1.15#
title