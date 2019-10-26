Erol Bulut: Olmayan faulden gol yedik

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut 1-1 berabere biten Gaziantep FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

26.10.2019 21:34
Erol Bulut: Olmayan faulden gol yedik

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut 1-1 berabere biten Gaziantep FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Son dakikalarda gol yedikleri için üzgün olduklarını belirten Erol Bulut, "Gaziantep'in zor bir deplasman olduğunu buraya gelmeden önce de biliyorduk. Gaziantep ekibi yeni olmasına rağmen iyi bir takım. Biz buradan üç puanla ayrılmak istiyorduk ama son dakikalarda olmayan bir faulden gol yedik ve berabere kaldık. Aslında biz yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik sonuç çok daha farklı olurdu.Buradan rahat bir galibiyetle dönebilirdik ama olmadı. Fırsatları değerlendiremeyince de işe böyle olmayan bir faulden gol yeyip bir puana razı olduk " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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