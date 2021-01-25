Erol Bulut: Mesut Özil'i en kısa zamanda aramıza katacağız

"Szalai bugün 5 yıldır takımdaymış gibi oynadı""5-6 puan daha alabilirdik ama maalesef öyle olmadı"Mustafa AKIN / - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Mesut aramıza katıldı, eski takımında uzun süre oynamadı ama istediğimiz seviyeye getirip en kısa zamanda aramıza katacağız" dedi.