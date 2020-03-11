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Aytemiz Alanyaspor, Maksimum, Rize, Spor

Erol Bulut: "Maksimum puana ulaşmak istiyoruz"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde kalan haftalarda alınabilecek 27 puan olduğunu, maksimum puana ulaşmak istediklerini bildirdi.

11.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:30
Erol Bulut:

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde kalan haftalarda alınabilecek 27 puan olduğunu, maksimum puana ulaşmak istediklerini bildirdi.

Bulut, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi oynamalarına rağmen haftalardır istenilen 3 puanı alamadıklarını söyledi.

İyi oynadıkları maçların ortada olduğunu, sadece Beşiktaş maçından sonra açıklama yaptığını aktaran Bulut, şunları söyledi:

"İyi oynamadığımız maçtı, hak ettiğimiz bir mağlubiyet olduğunu söylemiştim. Ama diğer maçlara baktığımızda Sivas, Gençlerbirliği, Rize maçı olsun yakaladığımız net pozisyonlar vardı. Nitekim 1 puan veya puansız maçlardan ayrıldık. Maalesef ilk yarının aynı dönemine girdik. Gol kaçırma pozisyonlarımız çok oldu. Yakaladığımız pozisyonları harcadık. Bu bizi üzüyor."

Gaziantep FK maçında pozisyonları değerlendirmeyi hedeflediklerini anlatan Bulut, Rize maçındaki ilk yarının temposunu 90 dakika boyunca sürdürüp galip gelmek istediklerini ifade etti.

Şu an ligde 40 puanda olduklarını hatırlatan Bulut, "Alınacak 27 puan var. Ligi belirli bir yerde bitirmek istiyoruz. İnşallah galibiyetle yolumuza devam ederiz." dedi.

Bulut, takımda sakat futbolcuların bulunup bulunmadığı sorusuna, "4-5 sakatımız var. Ama ben bahanenin arkasına sığınmıyorum. Elimizdeki futbolcularla en iyisini yapmaya çalışacağız." cevabını verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak, ligde de en iyisini yapmak istediklerini vurgulayan Bulut, şu an ligde altıncı sırada olduklarını hatırlatarak "Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Futbolcularım bunun bilincinde. Benim verdiğim onlara mesajlarım bu doğrultuda. Söylediğim gibi, 27 puan alabilecek kapasitede bir takımımız var. Maksimum puana ulaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor, 14 Mart Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kalecilerin ayrı çalıştığı idmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Kaynak: AA

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