Erol Bulut Ligde 3 maçlık kredimiz kaldı

Taha AYHAN MALATYA,(DHA) - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde 3 maçlık kredilerinin olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 30'uncu haftasında deplasmanda konuk olacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenman hafif tempolu koşu çalışmasıyla başladı ve kondisyon çalışması ile devam etti. Çalışma taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan Azubuike ile Pereira katılmadı.

KÖTÜ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM

Bulut, futbolda hakem düdüğü çalmadan oyunun bitmediği belirterek, Nitekim Alanyaspor maçı öyle oldu. Bazı arkadaşlarımız maç bu şekilde biter düşüncesiyle konsantrasyon eksiliği yaşadı. Böyle olduğunda kalende pozisyon yaratıyorsun ve golü görüyorsunuz. Rakibin üzerine gitmeleri yönde futbolcularımı uyarmama rağmen, kaleyi koruma düşüncesi bazen futbolcularda oluyor. Ama kaleyi korumak ceza sahası çizgisine dizilip kendi ceza sahasında bulunmak değil. Rakibi kalenden ne kadar uzak mesafede tutarsan o zaman daha iyi defans yapmış oluyorsun. Önde basmamız gerekiyordu. Öne çıkıp kapatmamız gerekiyordu. Orada sadece Gilberto vardı. Taktik faul yapmamız gerekiyordu. Onu da yapamadık. Hata üzerine hata oldu. Sonuçta takımın şansızlığı, kalecimizin pozisyonu iyi seçememesi ve zamanlama hatası top kısa düştü. Welinton iyi bir vuruşla kalemize topu gönderdi. Ama oyunun geneline baktığımızda üstün olan taraf bizdik. Topa daha çok sahip olan taraf bizdik. Rakip zaten gol pozisyona hiç girmedi sadece bir şutları var. Bizim 3-4 net gol pozisyonlarımız vardı. Azubuike ve Adem'in pozisyonları var. Zaten böyle bir karşılaşma olacağını biz biliyorduk. Çünkü sona doğru yaklaştıkça puan kayıp etmeme düşüncesi artacaktı. Çok kötü oynadığımızı düşünmüyorum. İyi oynadık ama maalesef üzüntülüyüz. Kayıp etmeyeceğimiz 2 puanı kayıp ettik dedi.

ÖNLEMİMİZİ ALACAĞIZ

Ligde 3 maçlık kredilerinin olduğunu ifade ederek, Bu değil biz bırakacağız, rakipler bize yaklaşsın. Biz bu haftada Beşiktaş karşısına en az 1 puan için gideceğiz. Gol yemediğin sürece 1, gol attığınız zaman 3 puan alıyorsunuz. Aynı şekilde Beşiktaş'ın karşısına çıkacağız. Onlarda şampiyonluğa oynuyor. Türkiye'de iyi top oynayan 1-2 takım içerisindeler. Onlarda baskılı oynayarak kazanmak isteyecekler. Biz ona göre önlemimizi alacağız şeklinde konuştu.

DİSİPLİNDEN UZAK OLUYOR

Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında oyundan alınmasına tepki gösteren Aytaç Kara ile arasında sorun olup olmadığına yönelik yöneltilen soruya ise Erol Bulut, Aytaç ile benim sorunum yok. Kendisinin sorunu varsa onu kendisine soracaksınız. Eğer sorunu varsa kendisinin çözmesi lazım. Benim hiçbir futbolcumla sorunum yok. Ben sadece sahada onlardan istediğim performansı sergilemelerini bekliyorum. Aytaç zaman zaman iyi performans gösteriyor. Maalesef zaman zaman bunu göstermeyip çok hata yapıyor. Bizim bir disiplinimiz var. En büyük dezavantajı bazen bu disiplinden uzak oluyor yanıtını verdi.