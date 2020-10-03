Erol Bulut kimdir? Fenerbahçe yeni teknik direktörü Erol Bulut kimdir? Teknik Direktör Erol Bulut Kimdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erol Bulut kimdir? Fenerbahçe yeni teknik direktörü Erol Bulut kimdir? Teknik Direktör Erol Bulut Kimdir?

03.10.2020 21:19 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:23
Erol Bulut kimdir? Fenerbahçe yeni teknik direktörü Erol Bulut kimdir? Teknik Direktör Erol Bulut Kimdir?

Fenerbahçen'in yeni teknik direktörü başarılı teknik adam Erol Bulut kimdir? Erol Bulut en son hangi takımda direktördü?

Yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli takımda top koşturmuş kariyerine çokça başarı sığdırmış şimdilerin başarılı teknik adamı Erol Bult'un kim olduğu son günlerin en çok arananlarından. Peki Erol Bulut kimdir?

Erol Bulut kimdir? Fenerbahçe yeni teknik direktörü Erol Bulut kimdir? Teknik Direktör Erol Bulut Kimdir?

EROL BULUT KİMDİR?

Futbolculuk hayatına Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında başlayan Bulut, daha sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Adanaspor, Panionios, Bursaspor, 1860 München, Olimpiakos, Metalurh Donetsk, Olympiakos Volou, OFI Crete ve Veria takımlarında forma giymiştir.

Erol Bulut kimdir? Fenerbahçe yeni teknik direktörü Erol Bulut kimdir? Teknik Direktör Erol Bulut Kimdir?

Erol Bulut, 2012 yılında teknik heyet görevine başlamış ve Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapmıştır. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha sonra Alanyaspor'un teknik direktörlüğüne geçmiştir.

5 Ağustos 2020 tarihinde futbolcuyken formasını giydiği Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaştığı duyurulmuştur. Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.

SPORTİF BAŞARILAR

Fenerbahçe

TSYD Kupası: 1995

Türkiye 1. Futbol Ligi: 1995-96

Başbakanlık Kupası: 1998

Atatürk Kupası: 1998

Olimpiakos

Super League (Yunanistan): 2005-06, 2006-07

Kipello Ellados: 2005-06

İlgili Haberler

Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut kaç yaşında, nereli? Hakkı Bulut hayatı
Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut kaç yaşında, nereli? Hakkı Bulut hayatı
Cengiz Koraltan kimdir? Esra Erol'a çıkan Cengiz Koraltan kaç yaşında, nereli?
Cengiz Koraltan kimdir? Esra Erol'a çıkan Cengiz Koraltan kaç yaşında, nereli?
Erol Mütercimler kimdir? Erol Mütercimler kitapları nelerdir?
Erol Mütercimler kimdir? Erol Mütercimler kitapları nelerdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hazal Kaya Ajda Pekkan Aleyna Tilki Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Daha Fazla Ateş Kaza Otomobil Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erol Bulut kimdir? Fenerbahçe yeni teknik direktörü Erol Bulut kimdir? Teknik Direktör Erol Bulut Kimdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 21:23:34. #1.14#
title