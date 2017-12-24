Erol Bulut: İyi Oynamadık Ama 3 Puanı Aldık
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, futbol olarak bekleneni veremediklerini ama sahadan istedikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.
Bulut, "Galatasaray galibiyetinin anlamlı olabilmesi için bugünkü maçı kazanmamız gerekiyordu. Öyle de oldu. Bugün iyi oynamadık ama istediğimiz 3 puanı aldık. Bundan sonra ilk hedefim takımı tatile göndermek. Daha sonrasında yapacağımız transferlerle takımı daha iyi hale getirmek istiyoruz" dedi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR