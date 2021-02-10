Erol Bulut istifa mı etti? Erol Bulut neden istifa etti? Erol Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli?

Defans pozisyonunda görev yapmış Türk eski millî futbolcu ve Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut istifa mı etti? Erol Bulut neden istifa etti? Erol Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, defans pozisyonunda görev yaptı. Erol Bulut istifa mı etti? Erol Bulut neden istifa etti? Erol Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli?

EROL BULUT İSTİFA MI ETTİ?

Kadıköy'de gerçekleşen maç hakkında Erol Bulut'un bazı açıklamaları oldu. Erol Bulut rakibin golünü şansa bağlarken, maçın başında kontrolün kendilerinde olduğunu ancak 45.dakikada yaptıkları küçük bir hata sebebi ile gol yemekten kaçamadıklarının altını çizdi. Rakibin maç boyunca defansının iyi olduğunu belirtirken bugün şansın onlardan yana olduğunu söyledi. Merak edilen istifa konusu ile ilgili ise kendisinden herhangi bir cevap gelmedi.

EROL BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

31 Ocak 1975, Almanya doğumlu Erol Bulut, defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı Olimpiakos formasıyla 2006-2007 sezonunda Real Madrid'e yaklaşık 30 metreden çok şık bir gol atmıştır. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Şu anda Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmaktadır.