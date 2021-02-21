Erol Bulut istifa etti mi? Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un açıklamaları

Süper Lig'de 26. hafta maçında Göztepe'ye1-0 mağlup oldu. Ardarda gelen yenilgiler sonrası vatandaşlar Fenerbahçe Teknik Direktörü istifa etti mi merakı içersindeler. Peki, Yapılan maç sonrası Erol Bulut'tan nasıl bir açıklama geldi? Erol Bulut istifa etti mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yle Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ligde oynadığı son 11 maçta 9 galibiyet elde eden ve haftaya 51 puanla üçüncü sırada giren sarı-lacivertliler büyük bir şok yaşadı. Rakibine 1-0 mağlup olan Kanarya, sahasında üst üste 2. yenilgisini alırken lider Galatasaray'la da fark 3'e çıktı.

Mücadeledeki tek gol 9. dakikada Halil Akbunar'dan geldi. Ani gelişen atakta Diabate'nin kendi ceza sahası önünden uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Halil, kalesini terk eden Altay Bayındır'dan topu kurtardıktan sonra ceza sahasına girdi ve topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

Kalan sürede Fenerbahçe'nin beraberlik çabaları sonuç vermezken mücadele 1-0 noktalandı.

Göztepe, Başakşehir'in ardından Fenerbahçe'yi de devirerek üst üste 2. galibiyetini elde etti ve puanını 32'ye yükseltti.

EROL BULUT İSTİFA ETTİ Mİ?

Maç sonrası merak edilen istifa konusu ile ilgili ise kendisinden herhangi bir açıklama gelmedi.

