Erol Bulut istifa etti mi? Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un açıklamaları
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Erol Bulut istifa etti mi? Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un açıklamaları

10.02.2021 08:44 | Son Güncelleme: 10.02.2021 08:47
Erol Bulut istifa etti mi? Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un açıklamaları

Dün akşam gerçekleşen çeyrek final Fenerbahçe – Başakşehir maçından mağlup ayrılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası için şansını kaybetti. Yapılan maç sonrası Erol Bulut'tan nasıl bir açıklama geldi? İstifa söylentileri dolaşırken Erol Bulut'tan gelen açıklamalara yazımızda yer verdik. Peki, Erol Bulut istifa etti mi?

Bugün gerçekleşen çeyrek final maçından Başakşehir deplasman takımı olarak 2-1 galip ayrılırken Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Peki, Erol Bulut istifa etti mi? Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un açıklamaları

EROL BULUT İSTİFA ETTİ Mİ?

Kadıköy'de gerçekleşen maç hakkında Erol Bulut'un bazı açıklamaları oldu.Erol Bulut rakibin golünü şansa bağlarken, maçın başında kontrolün kendilerinde olduğunu ancak 45.dakikada yaptıkları küçük bir hata sebebi ile gol yemekten kaçamadıklarının altını çizdi. Rakibin maç boyunca defansının iyi olduğunu belirtirken bugün şansın onlardan yana olduğunu söyledi.Merak edilen istifa konusu ile ilgili ise kendisinden herhangi bir cevap gelmedi.

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