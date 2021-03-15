Erol Bulut istifa edecek mi? Erol Bulut istifa etti mi? Erol Bulut kimdir?

Zirve yarışı devam ederken Fenerbahçe ağır darbe aldı. Gençlerbirliği ile yaptığı maçtan 2-1 kendi sahasında mağlup olmasıyla eski Fenerbahçeli Serhat Akın ve Fenerbahçe taraftarları Erol Bulut'u istifaya davet etti. Taraftarlar Erol Bulut istifa edecek mi? Erol Bulut istifa etti mi? Erol Bulut ne dedi? Erol Bulut kimdir? merak ediyor.

Süper Lig 30. haftasında Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı gerçekleşti. Fenerbahçe kendi evinde bu sezon 6 maçı kendi evinde kaybetti. Gençlerbirliği'ne kendi evinde kaybetmesiyle Fenerbahçe 58 puanla 3.sırada yer alırken Gençlerbirliği 24 puan aldı. Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne yenilmesi üzerineTaraftarlar Erol Bulut istifa edecek mi? Erol Bulut istifa etti mi? Erol Bulut ne dedi? Erol Bulut kimdir? soruyor. İşte cevaplar!

EROL BULUT İSTİFA EDECEK Mİ?

Süper Lig heyecanında Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı gerçekleşti. Maçın sonucunda Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne mağlup olması eski Fenerbahçeli Serhat Akın ve Fenerbahçe taraftarları oldukça sinirlendirdi. 2 - 1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut'un istifaya çağırdı.

EROL BULUT NE DEDİ?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının 2-1 sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamada bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maç hakkında şunları söyledi;

'Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak kendi evimizde de maalesef rekor kırıyoruz mağlup gelerek. Oyuna baskılı başlayıp gol de attı. Rakip ilk yarı hiç gelemedi. Kendi kalemize gol attık ve 1-1 oldu. 3-5-2'ye döndük ama değerlendiremedik.' dedi.

Sonuna kadar mücadele edeceğini belirten Erol Bulut, 'Bence %100 ofsayt olan pozisyondan gol yedik. Bize olunca çizgiler farklı çekiliyor. Bir daha değerlendirirlerse pozisyon ofsayt. Büyük bir yara aldık ama son dakikaya kadar mücadelemizi edeceğiz. Saha dışında da mücadele edeceğiz.' ekledi.

EROL BULUT KİMDİR?

Erol Bulut Doğum Yeri : BADSCHWATBACH/ ALMANYA

Erol Bulut Doğum Tarihi : 31 Ocak 1975

Erol Bulut (d. 30 Ocak 1975), defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı Olimpiakos formasıyla 2006-2007 sezonunda Real Madrid'e yaklaşık 30 metreden çok şık bir gol atmıştır. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Şu anda Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmaktadır.

Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.

EROL BULUT TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2012–2013 Kartalspor (asistan) 2013

Yeni Malatyaspor (asistan)

2013–2014 Elazığspor (asistan)

2014–2017 İstanbul Başakşehir (asistan)

2017–2019 Yeni Malatyaspor

2019- Alanyaspor

2020- Fenerbahçe