Erol Bulut: İstediğimiz sonucu alamadık
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Erol Bulut: İstediğimiz sonucu alamadık

10.02.2021 00:20 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:24
Erol Bulut: İstediğimiz sonucu alamadık

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün kaybetmek istemediğimiz maçı maalesef kaybettik. Tur atlamak isterdik. Maça başladığımızda kontrol 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarının 45'inci dakikasında yaptığımız basit hata ve sonrasında kırmızı kart bizi eksik bıraktı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. 10 kişi oynamamıza rağmen ikinci yarı uzatmalarda 1-1'i yakaladık. Rakibin 96'ncı dakikada yakaladığı bir pozisyonda orta yapmak isterken kaleye giren bir şut oldu" dedi.

"ALTAY BUGÜN YORGUNLUĞUNDAN DOLAYI OYNAMADI"

Erol Bulut, kaleci tercihi ile ilgili olarak, "Futbolcularımla bir bireysel görüşmeler ve doktorla bireysel görüşmeler yapıyoruz. Karacabey maçından bu yana Altay'ın kaç maç oynadığına bakarsak yorgundu. O yüzden Harun'u değerlendirdik. Altay bugün yorgunluğundan dolayı oynamadı" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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