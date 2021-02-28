Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından

28.02.2021 21:57 | Son Güncelleme: 28.02.2021 22:02
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, önlerinde 14 lig maçının bulunduğunu belirterek, "En çok puan alan şampiyonluğu üstlenecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, önlerinde 14 lig maçının bulunduğunu belirterek, "En çok puan alan şampiyonluğu üstlenecek. İnşallah o da biz oluruz." dedi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu Trabzonspor deplasmanında 3 puan aldıklarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Maçtan önce iki tarafın da kazanmak istediğini kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

"Hem biz hem Trabzonspor için önemli maçtı. İki takım kazanmak için elinden geleni yaptı, pozisyonlara girdi. Bizim daha fazla net pozisyonumuz vardı. Gördüğüm kadarıyla bizim 6, rakibin 2 net pozisyonu vardı. İlk yarıda aslında 2-0 galibiyetle içeri girmemiz gerekiyordu. Bazen şansı iyi değerlendiremiyorsunuz. Bunu ikinci yarıda Pelkas'ın şutuyla yaptık. Kalemizde 1-2 pozisyon gördük. Mücadelemiz çok iyiydi. Bu mücadelelerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. 3 puandan dolayı mutluyuz. İnşallah bu şekilde bu mücadeleyle aynı şekilde devam ederiz."

Erol Bulut, "Bu galibiyet size nefes aldırdı mı?" şeklindeki bir soru üzerine de "Büyük takımların şampiyonluğa oynuyorsa mağlubiyetten sonra moralleri bozuk oluyor. Bizim de olduğu gibi. Fenerbahçe, her maça galibiyet için çıkıyor. Zaman zaman olmuyor, puan kaybediyoruz. 14 lig maçı var. En çok puan alan şampiyonluğu üstlenecek. İnşallah o da biz oluruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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