Erol Bulut: " Hakem 5. dakikada maçı bitirmiş oldu"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, hakemlere haklarını helal etmediklerini belirterek, hakemin maçı 5'nci dakikada bitirdiğini söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'nın Teknik Direktör Erol Bulut, düzenlediği basın toplantısında soru almayacağını belirterek, "Bugün özellikle soru almayacağım. Maçla ilgili konuşulacak çok güzel şeyler var. İki takım adına da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz. 5'inci dakikada zaten maçı bitirmiş oldu" ifadelerini kullandı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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