Erol Bulut: " Hakem 5. dakikada maçı bitirmiş oldu" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erol Bulut: " Hakem 5. dakikada maçı bitirmiş oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Erol Bulut:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, hakemlere haklarını helal etmediklerini belirterek, hakemin maçı 5'nci dakikada bitirdiğini söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, hakemlere haklarını helal etmediklerini belirterek, hakemin maçı 5'nci dakikada bitirdiğini söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'nın Teknik Direktör Erol Bulut, düzenlediği basın toplantısında soru almayacağını belirterek, "Bugün özellikle soru almayacağım. Maçla ilgili konuşulacak çok güzel şeyler var. İki takım adına da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz. 5'inci dakikada zaten maçı bitirmiş oldu" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Lider 45 dakikada fişi çekti! Namağlup Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti

Lider 45 dakikada fişi çekti! Namağlup Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti

 Maçın başında kıyamet koptu! Penaltısı verilmeyen Gaziantep FK, ortalığı ayağa kaldırdı

Maçın başında kıyamet koptu! Penaltısı verilmeyen Gaziantep FK, ortalığı ayağa kaldırdı

 Son Dakika: Gaziantep'le kozlarını paylaşacak namağlup lider Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Son Dakika: Gaziantep'le kozlarını paylaşacak namağlup lider Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title