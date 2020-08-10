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Erol Bulut: Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, teknik direktör Erol Bulut parolayı 'şampiyonluk' olarak belirledi.

Erol Bulut: Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk
10.08.2020 13:57 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:01

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, teknik direktör Erol Bulut parolayı 'şampiyonluk' olarak belirledi. 

Yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde start veren Sarı-lacivertlilerde çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, öğrencileri ile yakından ilgilenerek yeni sezonun parolasını şimdiden belirledi. Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunun altını çizen Erol Bulut, çalışmaların bu farkındalıkla süreceğini ifade etti.

Gece gündüz mücadele edeceklerini dile getiren sarı-lacivertli futbolcular ise "Düşünce kalkacak, bıkmadan çalışacağız, üzerimizdeki formanın sorumluluğu neyse onu yapacağız" şeklinde söz verdiler.Sarı-lacivertli futbolcular bugün kulübün sağlık sponsporu Acıbadem Hastanesinde kontrollerini tamamlarken, antrenmanlarda da büyük bir özveri ve motivasyonla çalışmalarını sürdürüyorlar. Yüksek tempolu antrenman programlarına rağmen, çalışma sonrası da bireysel olarak sahada kalan bir çok isim özel çalışmalarına antrenman sonrası da devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda 18 Ağustos'da başlayacak kampta ise teknik direktör Erol Bulut ve ekibi, daha ağırlıklı teknik, taktik çalışmalara geçecekler.

Kaynak: DHA

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