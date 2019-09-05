Erol Bulut: "Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılma hedefimiz var"

05.09.2019 22:05

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başlayan Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Çalışıp, oyunumuzu sahaya en iyi şekilde yansıtıp, 3 puanla ayrılma hedefimiz var" dedi.

Alanyaspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Basına kapalı bölümde ise dar alanda taktiksel çalışmalar yapan turuncu-yeşilli ekip, esneme hareketleriyle antrenmanı noktaladı. İdmanda sakatlığı bulunan Lokman Gör, kaleci Haydar ile milli takımlarında yer alan Efecan Karaca, Umut Güneş ve Yunan oyuncu Manolis Siopis yer almadı.

"FUTBOLCULARIMIZ EN İYİ ŞEKİLDE VERDİĞİMİZ BİLGİLERİ SAHAYA YANSITIYORLAR"

İdman öncesi gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Erol Bulut, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladıklarını aktardı. Bulut, "Lider olmak güzel bir duygu ama sadece 3 maç oynadık. Lig 34 hafta. 34 hafta sonra nerede olduğumuz çok önemli, 3 maç galip geldik. İstediğimiz doğrultuda yolumuza devam ediyoruz. Futbolcularımız en iyi şekilde verdiğimiz bilgileri sahaya yansıtıyorlar. O bizi memnun ediyor. Sonradan oyuna girenler de aynı şekilde güzel oyunlar sergiliyor ve oyuncu 11'de başlayanı aratmıyor. Bu gelecek haftalarda, bizim için önemli olacak. Yedek kulübesinden gelen oyuncunun da aynı performansı vermesi çok önemli" dedi.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarına da değinen Bulut, "Önümüzde çok önemli bir maç var. Fenerbahçe'ye karşı evimizde oynayacağız. O maça zaman var ve en iyi şekilde hazırlanacağız. Milli takımdaki oyuncular da haftaya aramıza katılacak. Hem hücum hem de defans anlamında yapmak istediklerimizi çalışıp, maçta sahaya en iyi şekilde yansıtıp, 3 puanla ayrılma hedefimiz var" diye konuştu.

"ŞUANDA BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN MUTLUYUZ"

Bir gazetecinin lider olmanın Fenerbahçe maçında sahaya nasıl yansıyacağı sorusuna da yanıt veren Bulut şunları söyledi:

"Kovalanmak mı istersiniz, kovalamak mı istersiniz? Bunu futbolcuya sorsak daha iyi olur belki. Her futbolcu kovalamak istemez, kovalanmak ister, belki tersi de olur ama şuanda bulunduğumuz durumdan mutluyuz. Futbolcularımın da ayaklarının yere basacağını düşünüyorum. Son maça baktığımızda 3-0 gibi bir ilk yarı ve ikinci yarıda biraz rehavet oldu. Erken gol yedik ve biraz strese girdik ama Malatyaspor karşısında 3-1'den sonra 4 ve 5-1 yakalayabilirdik. Olmadı 2'den sonra bu bize iyi mesaj olması gerektiğini düşünüyorum. Maç 90 dakika bazen 98 dakika, düdük çalana kadar yüzde yüz konsantre olmamız gerekiyor. İyi bir maç çıkarmamız gerekiyor. Futbolcularımız bu maça, en iyi şekilde hazır olacaktır. İnşallah istediğimiz puan ve puanlar alarak yolumuza devam etmektir" ifadelerini kullandı.

"STADIN DOLMASINI UMUT EDİYORUZ"

Taraftarların desteğinde de bahseden Bulut, "Taraftarlarımız bizi deplasmanda ve evimizde destekliyor. Fenerbahçe maçı olması sebebiyle stadın dolmasını umut ediyoruz. Takımı en iyi şekilde desteklenmesini istiyoruz. Bunun olacağını düşünüyorum. 12. güç olarak arkamızda olmalarını bekliyoruz" dedi.

(Erdal Anak/İHA)

Kaynak: İHA