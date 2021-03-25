Erol Bulut, Fenerbahçe'de 34 maçta görev aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erol Bulut, Fenerbahçe'de 34 maçta görev aldı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN - Haberler | Spor
Erol Bulut, Fenerbahçe'de 34 maçta görev aldı

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolları ayırdığını, teknik sorumlu olarak ise Emre Belözoğlu'nun görev alacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! İşte Erol Bulut'un tersine rekorlar olan karnesi
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! İşte Erol Bulut'un tersine rekorlar olan karnesi
Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolları ayırdığını, teknik sorumlu olarak ise Emre Belözoğlu'nun görev alacağını açıkladı.

Fenerbahçe, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Fenerbahçe'nin başında 34 maçta görev alan Erol Bulut, 21 galibiyet 8 mağlubiyet 5 de beraberlik elde etti. Teknik direktörlük kariyerinde 238 gün ile en az görev aldığı takım olan Fenerbahçe ile iç sahada başarısız tablo sergileyen Erol Bulut'la sezon sonu beklenmeden yollar ayrıldı. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Erol Bulut, 576 gün görev aldı. Malatyaspor'da 27 galibiyet alan Bulut, 19 beraberlik 23 de mağlubiyet yaşadı. Sonrasında Aytemiz Alanyaspor'a geçen Bulut, 416 gün takımın başında yer aldı. Bulut, Alanyaspor'la 23 galibiyet, 12 mağlubiyet, 9 beraberlik elde etti.TAKIMLA VEDALAŞTIFenerbahçe, milli ara sebebiyle verilen arada Yukatel Denizlispor hazırlıklarına ise bugün başladı. Yönetim kurulu tarafından yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasıyla Erol Bulut, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takımla vedalaştı.EMRE BELÖZOĞU YARIN TAKIMIN BAŞINDA YER ALACAK

Fenerbahçe'de sezonun geri kalan haftalarında ise teknik sorumlu olarak sportif direktör Emre Belözoğlu görev alacak. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu, yarın takımın başında yer alacak.

- İstanbul
Erol Bulut, Fenerbahçe'de 34 maçta görev aldı
Erol Bulut, Fenerbahçe'de 34 maçta görev aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Destici Mehmet Özhaseki Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Yunus Emre Guy Ritchie Hande Erçel Demet Akalın
Spor Muslera Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erol Bulut, Fenerbahçe'de 34 maçta görev aldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 19:48:28. #1.16#
title