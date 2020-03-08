SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Erol Bulut: "Etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik" - Spor
Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor

Erol Bulut: "Etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik"

- Erol Bulut: "Etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik" Alanyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada ilk yarıda buldukları pozisyonlarla maçı kazanıp, Rize'den ayrılmayı istediklerini ancak etkili oldukları pozisyonları...

08.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:51
Erol Bulut:

- Erol Bulut: "Etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik"

RİZE - Alanyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada ilk yarıda buldukları pozisyonlarla maçı kazanıp, Rize'den ayrılmayı istediklerini ancak etkili oldukları pozisyonları bitiremediklerini ifade etti.

Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabaka her iki takımın birer golüyle sonuçlandı. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Erol Bulut yaptığı açıklamada Rizespor'un evinde iyi bir takım olduğunu analiz ettiklerini ve maçın ilk yarısında oyunu alıp bitirmek istediklerini ifade etti.

Bulut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rizespor evinde iyi oynayan bir takım. Maçın geneline baktığımızda ilk yarıda 3 puan alıp eve dönmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda Rizespor'un baskılı oynayacağını biliyorduk. İkinci yarıda da etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik. İlk yarı maçı koparabilirdik. Hiçbir bahanenin arkasında saklanmadım. Sakatlıklarımız vardı."

Erol Bulut: 'Etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Erol Bulut: "Etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Spor
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Spor
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti Spor
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti
Mert Hakan, maç sonu G.Saray sorusuna isyan etti: Aile terbiyemiz var Spor
Mert Hakan, maç sonu G.Saray sorusuna isyan etti: Aile terbiyemiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Emrah Cem Yılmaz Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor Ünal Karaman Burak Yılmaz İsmail Kartal Rıza Çalımbay Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Adana Avrupa İtalya Yunanistan
Şu an buradasınız: Erol Bulut: "Etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 21:58:00. #1.15#