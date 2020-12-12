Erol Bulut eski takımına karşı
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Erol Bulut eski takımına karşı

12.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:41
Erol Bulut eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Erol Bulut, 2018-2019 sezonunda görev yaptığı eski takımı Yeni Malatyaspor'a karşı sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Erol Bulut, 2018-2019 sezonunda görev yaptığı eski takımı Yeni Malatyaspor'a karşı sahaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, daha önce görev yaptığı Yeni Malatyaspor'a karşı sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezon başında Yeni Malatyaspor'dan ayrılıp Alanyaspor'un yolunu tutan Bulut, Akdeniz ekibinin başında Yeni Malatyaspor'a karşı çıktığı 2 maçı da kazanmıştı. Deplasmanda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Erol Bulut'un yönettiği Alanyaspor, iç sahada da 2-1 galip gelmişti. Bulut, bu kez Yeni Malatyaspor'a karşı Fenerbahçe'nin hocası olarak kulübedeki yerini aldı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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