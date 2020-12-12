Fenerbahçe, Çınar ve Sayra'yı unutmadı
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Fenerbahçe, Çınar ve Sayra'yı unutmadı

12.12.2020 19:30 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:41
Fenerbahçe, Çınar ve Sayra'yı unutmadı

Fenerbahçe, İzmir depreminde yıkılan Rızabey Apartmanı'nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün isim ve fotoğraflarını taşıyan bir pankartı tribüne astı.

Fenerbahçe, İzmir depreminde yıkılan Rızabey Apartmanı'nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün isim ve fotoğraflarını taşıyan bir pankartı tribüne astı.

Fenerbahçe Yönetimi, Yeni Malatyaspor maçında İzmir depreminde yıkılan Rızabey Apartmanı'nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün isim ve fotoğraflarını taşıyan bir pankartı tribünlere yerleştirdi. Migros tribünü tünel girişinde yer alan pankartta "Güzel Melekler Çınar ve Sayra Alpgündüz! Mekanınız Cennet Olsun..." sözleri yer aldı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe, Çınar ve Sayra'yı unutmadı
Fenerbahçe, Çınar ve Sayra'yı unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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