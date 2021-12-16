Erol Bulut: Deplasmanda puan almanın zamanı geldi

GAZİANTEP (DHA) - Gaziantep Fk Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Yukatel Kayserispor maçında, hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyledi.

"Fenerbahçe karşısında farklı bir 4'lü sistemle maça başladık. Maç içerisinde sistemi 3 kez daha değiştirdik. Zaten bunu oyuncularımızla çalışıyoruz. Sadece tek bir sistem üzerinde değil farklı sistemlerle de çalışıyoruz ama ana felsefemiz aynı. Joao Figueiredo'nun attığı gol mükemmel bir goldü. Belki yılın gollerinden birisi olacak. Ama diğer oyucularımız da oyuna ciddi katkı sağladı ve ona yardım etti. Onun dışında da yine maç içerisinde yakaladığımız net pozisyonlar var. Bunlardan birisini değerlendirseydik maç daha farklı olabilirdi."