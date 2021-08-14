Erol Bulut: "Daha iyi bir Gaziantep izlettireceğiz"

Süper Lig'in ilk haftasında Karagümrük deplasmanında 3-2 mağlup olan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut, daha iyi bir Gaziantep izlettirmek istediklerini ve kadroya 3 takviye yapacaklarını ifade etti.

Süper Lig'in ilk haftasında Karagümrük deplasmanında 3-2 mağlup olan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut, daha iyi bir Gaziantep izlettirmek istediklerini ve kadroya 3 takviye yapacaklarını ifade etti.

Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen Gaziantep FK, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsbakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Bulut, "Bugün ilk maçında daha iyi başlamak istedik. Kaybettiğimiz bir maç oldu. İlk yarı biraz daha rakibin kontrolünde geçti. İyi pas yapan bir takım. İlk golü kendi kalemize attık. Sonrasında dikkatsizlik ve konsantrasyon eksikliğiyle gol yedik. 2-2'yi yakalayamadık, direkten dönen topumuz var. Sonrasında 10 kişi kaldık. İkinci yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Sonlara doğru kontradan yediğimiz bir gol oldu. Genel anlamda daha iyi bir Gaziantep seyrettirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta anlaştığımız 3 futbolcu aramıza katılacak. Fiziksel olarak oyuncularımız hazır olduklarını gösterdiler. Üzerinde çalışacağız ve inşallah daha iyi bir Gaziantep izlettireceğiz" diye konuştu.

"Kırmızı kart planları bozdu"

Sagal'ın gördüğü kırmızı kartın planları etkilediğini söyleyen Erol Bulut, "Kırmızı kart planları etkiliyor. Sonuçta kırmızı kart görmeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Bence kart biraz ağır. Sagal'ın topa hamlesi var ama sonrasında ayağına değmiş olabilir. Dünkü Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında bir pozisyon oldu ama kart çıkmadı. Sarı karta bakmak lazımdı bugün. Topa bir müdahale var. Ondan önce bir pozisyon oldu. Top kornere çıktı mı, çıkmadı mı incelemek gerekiyor. Sonuçta 10 kişi kaldık. İkinci yarıda performanstan dolayı mutluyum" dedi.

Son olarak takviye yapacaklarını ifade eden Bulut, "Orta saha ve hücum takviyelerimiz olacak. Gaziantep birinci bölgede defans yapan ve kontratakla çıkan bir ekip halinde görünüyordu. Biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Bunu bugünden yarına değiştiremiyorsunuz, zaman gerekiyor. Bu sene yaptığımız ve yapacağımız transferlerle takımı üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Ben daha önce söyledim, takımı geçen seneden daha iyi bir noktaya çıkarmak istiyoruz. Bu da 8. sıranın üzeri demek. Bu sezon bunu başarmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı