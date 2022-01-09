Erol Bulut: "Bugün futbolun detaylarını iyi yerine getirerek üç puanı aldık"

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında 3-1 galip bitirdikleri Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün futbolun detaylarını iyi yerine getirerek üç puanı aldık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü Furkan, Muhammet Demir ve Figueiredo'nun attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Gaziantep FK puanını 31'e çıkarırken, Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, son haftalardaki iyi gidişatı ve galibiyet serisini sürdürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

"Bugün futbolun detaylarını iyi yerine getirerek üç puanı aldık"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün Karagümrük karşısında oyuna iyi başladık. İlk yarıda 2-0 öne geçtik. İkinci yarıda ilk 15-20 dakikada kontrolü biraz rakibe verdik. Rakip de bu süreçte golü buldu. Buldukları pozisyonlarla ikinci golü de bulabilirdi ama oyuncularımız iyi mücadele etti. Sonradan giren oyuncularımız da iyi katkı verdi. Ondan sonra da üçüncü golü bularak rahatladık. İlk yarı yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik 3 yada 4 farklı girebilirdik devre arasına. Futbolda detaylar çok önemli. Bugün o detayları iyi yerine getirerek üç puanı aldık. Bizim 28-29 kişilik bir takımımız var. Takım her zaman herkes hazır olmak durumunda. Bazen bazı futbolcular çok oynayamasa da onları özel antrenmanlarla hazır tutmak zorundayız. Bugün de hem ilk 11'de oynayanlar hem de sonradan oyuna girenler iyi katkı sağladı" ifadelerin kullandı.

"İlk yarıda Caner'in kırmızı kart görmesi gerekirdi"

Hakemle ilgili de açıklamalarda bulunan ve ilk yarıda Caner Erkin'in kırmızı kart görmesi gerektiğini belirten Bulut, "Hakemle ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum ama ben de bazı pozisyonlarda çok memnun değilim. Penaltı pozisyonundan önce bizim oyuncumuza faul vardı zaten. O nedenle de penaltıyı vermedi hakem. Özellikle ilk yarıda hakem Caner'e ikinci sarıdan kırmızı kartı vermiş olsaydı maç zaten ilk yarıda bitmiş olacaktı" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet